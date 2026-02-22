Олимпиада в Милане
22 февраля, 20:18

В аэропортах Пензы и Саратова введён план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Временные ограничения введены в двух российских аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Ранее Life.ru писал, что в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени, силами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 130 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 65 были сбиты над Брянской областью, 26 – над Московским регионом (включая 10, направлявшихся к столице), 20 – над Белгородской областью,14 – над Калужской областью, 4 – над Тверской областью и 1 – над Тульской областью.

