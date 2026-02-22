В аэропортах Пензы и Саратова введён план «Ковёр»
Обложка © Life.ru
Временные ограничения введены в двух российских аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru писал, что в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени, силами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 130 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 65 были сбиты над Брянской областью, 26 – над Московским регионом (включая 10, направлявшихся к столице), 20 – над Белгородской областью,14 – над Калужской областью, 4 – над Тверской областью и 1 – над Тульской областью.
