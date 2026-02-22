За четыре часа над регионами России уничтожили 130 дронов ВСУ

За четыре часа над российскими регионами уничтожены 130 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 22 февраля, в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени, силами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 130 БПЛА самолётного типа. Из них 65 были сбиты над Брянской областью, 26 – над Московским регионом (включая 10, направлявшихся к столице), 20 – над Белгородской областью, 14 – над Калужской областью, 4 – над Тверской областью и 1 – над Тульской областью.

Напомним, что сегодня столица подверглась массовой атаке вражеских беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за несколько часов силы противоздушной обороны РФ сбили 21 дрон. На месте падения обломков работают экстренные службы. Для обеспечения безопасности крупнейшие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — временно изменили режим работы.