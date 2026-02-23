Мощные взрывы звучат над Саратовом и Энгельсом, работают расчёты ПВО

Над Саратовом и Энгельсом звучат мощные взрывы: система ПВО отражает атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, всего было слышно 12-15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени. В некоторых районах работают тревожные сирены, во дворах домов у автомобилей воет сигнализация. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не было.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате обстрела серьёзно повреждена энергетическая инфраструктура. Нарушена подача электричества, воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток.