Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 23:23

Мощные взрывы звучат над Саратовом и Энгельсом, работают расчёты ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Саратовом и Энгельсом звучат мощные взрывы: система ПВО отражает атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, всего было слышно 12-15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени. В некоторых районах работают тревожные сирены, во дворах домов у автомобилей воет сигнализация. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не было.

Расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве
Расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате обстрела серьёзно повреждена энергетическая инфраструктура. Нарушена подача электричества, воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar