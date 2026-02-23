Белгород под массированным обстрелом, есть повреждения энергоинфраструктуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал он в своём телеграм-канале.

В результате обстрела серьёзно повреждена энергетическая инфраструктура. Нарушена подача электричества, воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток.

По данным SHOT, взрывы начались около полуночи. Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Очевидцы сообщили о более чем десяти взрывах. В небе наблюдали серию ярких вспышек. Предварительно, ВСУ вновь обстреляли Белгород ракетами HIMARS. Предположительно, целью атаки стала одна из электроподстанций.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве. Очередную попытку атаки пресекли средства противовоздушной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении аппарата. На месте падения обломков работают экстренные службы.