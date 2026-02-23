Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 21:41

Белгород под массированным обстрелом, есть повреждения энергоинфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал он в своём телеграм-канале.

В результате обстрела серьёзно повреждена энергетическая инфраструктура. Нарушена подача электричества, воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток.

По данным SHOT, взрывы начались около полуночи. Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Очевидцы сообщили о более чем десяти взрывах. В небе наблюдали серию ярких вспышек. Предварительно, ВСУ вновь обстреляли Белгород ракетами HIMARS. Предположительно, целью атаки стала одна из электроподстанций.

ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над регионами России за три часа
ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над регионами России за три часа

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО сбили 25-й беспилотник ВСУ на подлёте к Москве. Очередную попытку атаки пресекли средства противовоздушной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении аппарата. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar