23 февраля, 02:01

План «Ковёр» введён в аэропортах Самары и Ижевска

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в двух российских аэропортах в Самарской области и Удмуртии. Об этом проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Самара (Курумоч), Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Тем временем, Вооружённые силы Украины атакуют Татарстан. Жители Альметьевска сообщают о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

