23 февраля, 01:37

ВСУ атакуют Татарстан, жители Альметьевска слышали 5-7 громких взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Татарстан. Жители Альметьевска сообщают о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 5-7 громких взрывов прозвучало над городом, первый раздался в начале пятого утра. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Ранее мощные взрывы звучат над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. По словам местных жителей, всего было слышно 12-15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени. В некоторых районах работают тревожные сирены, во дворах домов у автомобилей воет сигнализация. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не было.

