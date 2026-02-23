Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударил по территории частного домовладения в селе Пушкарное Яковлевского округа. В результате удара пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставила её в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Из-за детонации на территории домовладения загорелась надворная постройка. Пожарные расчёты МЧС ликвидировали возгорание. Ударной волной в доме выбило окна и повредило фасад. Также повреждения остекления и входных групп зафиксировали в четырёх соседних домах. На месте работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

Ранее сообщалось о массированном ракетном обстреле Белгорода. В результате атаки Вооружённых сил Украины повреждения получили два многоквартирных дома. Также пострадали остекление и фасад одного социального объекта. В посёлке Дубовое осколками повредило лобовое стекло автомобиля. В населённых пунктах Никольское и Таврово зафиксировали разрушения кровель частных домов. Кроме того, удар дрона привёл к повреждению техники на одном из производственных предприятий города.