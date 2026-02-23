Олимпиада в Милане
22 февраля, 23:30

Два многоквартирных дома повреждены в результате удара ВСУ по Белгороду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Белгороде в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) были повреждены два многоквартирных дома, частные домовладения и автомобили. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате массированного ракетного обстрела в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта», — говорится в сообщении.

В посёлке Дубовое зафиксированы повреждения лобового стекла автомобиля. В населённых пунктах Никольское и Таврово разрушены кровли частных домов. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. В городе от удара дрона пострадала техника на производственном предприятии.

Обстрелы региона на данный момент продолжаются, а оперативные службы продолжают осмотр и ликвидацию последствий на месте.

Напомним, ВСУ нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате обстрела серьёзно повреждена энергетическая инфраструктура. Нарушена подача электричества, воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток. Предварительно, ВСУ обстреляли Белгород ракетами HIMARS. Предположительно, целью атаки стала одна из электроподстанций.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
