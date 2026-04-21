«Сочи» обыграл «Крылья Советов» 2:1, забив на 99-й минуте

«Сочи» одержал важную победу в матче 26-го тура РПЛ. Команда обыграла «Крылья Советов» со счётом 2:1 на своём поле. Игра получилась напряжённой — победный гол залетел в сетку на 99-й минуте.

Марсело Алвес стал героем встречи. Бразилец забил два мяча — на 48-й и 90+9-й минутах. У гостей отличился Иван Олейников — он открыл счёт уже на 16-й минуте.

На 82-й минуте Сергей Бабкин из «Крыльев Советов» получил вторую жёлтую карточку. Он сфолил на полузащитнике сочинцев Дмитрии Васильеве и оставил команду в меньшинстве. На седьмой компенсированной минуте ещё один футболист гостей — Томас Галдамес — увидел прямую красную карточку. «Крылья» доигрывали вдевятером.

«Сочи» впервые с 2022 года выиграл три матча подряд. До этого команда обыграла ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0). Серия даёт надежду на спасение сезона. После 26 туров «Сочи» с 18 очками идёт на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» с 23 баллами расположились на 13-й строчке. Борьба за выживание обостряется.

В следующем туре «Крылья Советов» 25 апреля примут московский «Локомотив». «Сочи» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо». Оба матча будут важны для турнирных раскладов.

