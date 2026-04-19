«Спартак» уверенно обыграл грозненский «Ахмат» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на своём поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля, которые смогли быстро обеспечить себе преимущество.

Счёт в матче открыл Эсекьель Барко, отличившийся уже на 21-й минуте. Следом успех развили Маркиньос (28) и Жедсон Фернандеш (39). Гости смогли ответить одним голом до перерыва — его автором на 41-й минуте стал Максим Самородов. Вторая половина игры прошла без забитых мячей.

После этой победы «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 25 туров. «Ахмат» с 31 очком располагается на девятой позиции.

В следующем туре московский клуб сыграет с «Краснодаром», однако матч пропустит защитник Кристофер Ву из-за перебора жёлтых карточек. Грозненская команда в своём следующем матче встретится с калининградской «Балтикой».

Лидером по итогам тура впервые в сезоне стал «Зенит», обыгравший в гостях махачкалинское «Динамо». Прошлый лидер таблицы «Краснодар» потерял очки в игре с «Балтикой» и опустился на вторую позицию.