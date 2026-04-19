«Краснодар» упустил лидерство в РПЛ, сыграв вничью с «Балтикой»

«Краснодар» не смог обыграть калининградскую «Балтику» в матче 25-го тура РПЛ. Южане сыграли вничью 2:2 на своём поле и не смогли догнать вышедший на первое место в турнирной таблице «Зенит».

Счёт на 43-й минуте первого тайма открыл игрок калининградцев Мингиян Бевеев. Хозяева отыгрались на 59-й усилиями Хуана Боселли, а на 66-й «Балтика» вновь вышла вперед — отличился Максим Петров. Счёт оставался не в пользу хозяев до компенсированного времени, когда только что вышедший на поле Жубал уравнял шансы.

«Краснодар» набрал 54 очка и остался вторым. Лидирует «Зенит», который ранее одолел махачкалинское «Динамо» (1:0) и набрал 55 баллов. Краснодарцы продлили серию без поражений до пяти матчей — три победы и две ничьи. «Балтика» не проигрывает шесть встреч подряд — две победы и четыре ничьи. Калининградцы идут четвёртыми с 45 очками. Третьим расположился «Локомотив» — у москвичей 48 баллов.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях со «Спартаком». «Балтика» встретится на выезде с «Ахматом». Матчи пройдут 23 апреля.

Ранее стало известно, что сезон-2026/27 в России стартует 18 июля матчем за Суперкубок. В нём игре сыграют победитель РПЛ и победитель кубка прошлого сезона. Чемпионат начнётся 26 июля. Суперфинал Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года.