Футбольный сезон-2026/27 стартует в России 18 июля матчем за Суперкубок

Футбольный сезон-2026/27 в России откроется 18 июля матчем за Суперкубок. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Место проведения встречи объявят позднее.

Чемпионат страны начнётся 26 июля, а суперфинал Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года. В игре за Суперкубок встретятся победитель РПЛ и финала Кубка прошлого сезона. На данный момент в таблице лидирует «Краснодар», опережающий «Зенит» на одно очко. В борьбе за решающие стадии Кубка остаются «Динамо», «Краснодар», а также ЦСКА и «Спартак», которые сыграют между собой в финале «Пути регионов».

В прошлом году обладателем Суперкубка стал ЦСКА, обыгравший «Краснодар». Чаще всего трофей выигрывал «Зенит» (9 раз).

Ранее определился финальный список участников ЧМ-2026. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Последнюю путёвку завоевал Ирак, обыграв Боливию со счётом 2:1. Всего в чемпионате сыграют 48 команд, которые разобьют на 12 групп.