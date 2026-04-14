14 апреля, 11:46

«Уволил бы всех»: Мазепин разнёс сборную России после ничьей с Мали

Мазепин захотел уволить всех в сборной России по футболу после матча с Мали

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин резко высказался о выступлении сборной России по футболу после ничьей с Мали.

«Для меня это нонсенс — играть 0:0 с такой командой… Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов», — заявил он в интервью «Чемпионату».

По словам Мазепина, результат матча он считает оскорбительным для болельщиков. Он подчеркнул, что футбол остаётся высокооплачиваемым видом спорта, а подобные игры не соответствуют ожиданиям. По его словам, в подобной ситуации предпочёл бы полностью обновить состав и дать шанс молодым игрокам вместо действующих футболистов.

Замгендиректора «Арены Химки» рассказал, как в Подмосковье готовят «химкинских Месси»

Ранее Life.ru рассказывал, что в марте россияне провели две товарищеских игры, помимо победы над Никарагуа наши футболисты сыграли вничью с Мали (0:0) в Санкт-Петербурге. Несмотря на неоднократные попытки Облякова, Вахании и Головина забить, голкипер сборной Мали до финального свистка держал свои ворота на замке. Самый драматичный эпизод произошёл до перерыва: на 28-й минуте был назначен одиннадцатиметровый в ворота соперника.

BannerImage
Александра Мышляева
