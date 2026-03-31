Сборная России по футболу сыграла вничью с Мали

Товарищеский матч между сборными России и Мали в Санкт-Петербурге закончился со счётом 0:0. За игрой на трибунах наблюдали 34 тысячи человек.

Иван Обляков, Илья Вахания и Александр Головин не единожды пытались забить гол, но вратарь малийской команды сумел оставить ворота сухими до конца. Ключевой эпизод произошёл в первом тайме. На 28-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота африканской команды, Обляков исполнил удар, но мяч пролетел выше перекладины.

Тем временем игрок казанского ХК «Ак Барс» Артём Галимов стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Событие произошло во время встречи с челябинским ХК «Трактор» в 1/8 финале Кубка Гагарина. Хоккеисту потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания.