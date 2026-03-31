31 марта, 13:13

Фёдор Смолов выплатил 4 млн рублей потерпевшему и заключил мировое соглашение

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Футболист Фёдор Смолов, обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести после инцидента в московском кафе, полностью признал свою вину. Сообщается, что спортсмен достиг примирения с потерпевшим, который намерен ходатайствовать в суде о прекращении уголовного преследования. Адвокат Варвара Кнутова подтвердила ТАСС, что её подзащитный выплатил потерпевшему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

«Мы достигли мирового соглашения с потерпевшим, которое официально оформлено и заверено. В свою очередь потерпевший должен заявить в суде ходатайство о примирении и попросить суд о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного», — рассказала собеседница агентства.

Как заявила адвокат, окончательное решение по делу должен принять уже суд. Она также уточнила, что Фёдор произвёл выплату в размере 1 миллиона рублей из нотариального депозита, дополнив её ещё 3 миллионами рублей. Слушание дела назначено на 1 апреля в 12:00 по московскому времени в 418-м судебном участке.

В МВД Москвы потеряли материалы дела о вымогательстве у Фёдора Смолова
Напомним, в мае прошлого года Фёдор Смолов оказался участником конфликта в московском ресторане «Кофемания». Есть версия, что изначально спортсмена хотели шантажировать кадрами, но он не поддался. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста. Его отпустили под обязательство о явке. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК).

Наталья Демьянова
