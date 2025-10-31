В МВД Москвы потеряли материалы дела о вымогательстве у Фёдора Смолова

Материалы проверки по делу о вымогательстве 1 миллиона долларов у футболиста Фёдора Смолова исчезли в отделе УВД по Западному административному округу Москвы. Об этом сообщает Mash на спорте.

По данным издания, бумаги, связанные с заявлением Смолова, «таинственным образом пропали» из отдела полиции. Сейчас неизвестно, где они находятся — либо материалы «чудесным образом найдутся», либо их придётся восстанавливать.

Адвокаты футболиста уже направили жалобу в прокуратуру на бездействие правоохранителей.

Смолов подал заявление ещё в начале июля 2025 года, заявив, что у него вымогали миллион долларов за нераспространение видео, снятого в «Кофемании», и за «урегулирование вопросов со следствием, прокуратурой и конторой».

В распоряжении Mash оказался фрагмент аудиозаписи разговора экс-нападающего «Краснодара» с предполагаемыми вымогателями. В записи мужчина, голос которого, как утверждается, похож на голос тестя Александра Кокорина — известного бизнесмена, — обсуждает «расценки» и свои связи в правоохранительных органах.

По данным источника, встреча проходила в ресторане Christian в Москве — на территории ЗАО. Смолов отказался от любых «внеправовых договорённостей» и заявил, что готов взаимодействовать с полицией только официально.

Фёдор Смолов — нападающий московского «Динамо», бывший игрок сборной России, «Краснодара» и испанской «Сельты». В июле 2025 года он обратился в полицию, заявив о вымогательстве крупной суммы под угрозой шантажа.

Дело вызвало широкий резонанс, но с тех пор расследование не продвинулось. Потеря материалов проверки может стать поводом для внутренней служебной проверки МВД.