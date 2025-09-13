Иисус и голубь: Футболисту Смолову предрекли проблемы с «ворами в законе» в тюрьме из-за тату

Тюремные «авторитеты» могут потребовать от футболиста Фёдора Смолова объяснений по поводу его татуировок, если он окажется в колонии. По мнению бывших заключённых, наколки спортсмена противоречат неписаным «воровским законам» и могут создать ему проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фёдор Смолов.

Эксперты из числа отсидевших обратили внимание на две ранние татуировки Смолова – голубя и изображение Иисуса Христа, которые, согласно тюремным понятиям, символизируют оберег и отрицание криминального мира. Это может быть воспринято как вызов устоявшимся порядкам.

Интересно, что техника исполнения татуировок указывает на то, что их наносил «тюремный мастер», имеющий опыт отбывания наказания. Вместо ярких красок использована «жжёнка» (разводят зелёнку и пепел от сожжённого каблука от кирзача), придающая татуировкам характерный поблекший вид. Возможно, сам Смолов не знал о прошлом мастера.

К остальным татуировкам футболиста у бывших заключённых вопросов не будет. Некоторые из них даже получили положительную оценку, например, изображение тюремной свечи, символизирующей течение срока. Пятиконечные звезды могут быть связаны с сатанизмом.