Избитому футболистом Смоловым бизнесмену оказалось мало 1 млн рублей за сломанную челюсть
Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Лечение и реабилитация бизнесмена Владимира Кузьминова, пострадавшего в результате конфликта с футболистом Фёдором Смоловым, оцениваются в один миллион рублей. Такую сумму спортсмен выплатил пострадавшему до возбуждения уголовного дела. При этом предприниматель рассчитывает также на получение моральной компенсации, сообщает Telegram-канал SHOT.
В результате драки у 46-летнего Кузьминова серьёзно повредилась челюсть и теперь бизнесмену необходимо удалить один и провести имплантацию как минимум четырёх зубов. Возможно, ему также потребуется остеосинтез — хирургическая процедура, при которой сломанные фрагменты кости соединяются и фиксируются с использованием металлических элементов.
Напомним, что в отношении футболиста Смолова было возбуждено уголовное дело в связи с дракой в московской «Кофемании». Он уже перевёл пострадавшему 1 млн рублей. Мерой пресечения для спортсмена избрано обязательство о явке. Расследование ведётся по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ).