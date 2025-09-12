Избитому футболистом Смоловым бизнесмену оказалось мало 1 млн рублей за сломанную челюсть

Лечение и реабилитация бизнесмена Владимира Кузьминова, пострадавшего в результате конфликта с футболистом Фёдором Смоловым, оцениваются в один миллион рублей. Такую сумму спортсмен выплатил пострадавшему до возбуждения уголовного дела. При этом предприниматель рассчитывает также на получение моральной компенсации, сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате драки у 46-летнего Кузьминова серьёзно повредилась челюсть и теперь бизнесмену необходимо удалить один и провести имплантацию как минимум четырёх зубов. Возможно, ему также потребуется остеосинтез — хирургическая процедура, при которой сломанные фрагменты кости соединяются и фиксируются с использованием металлических элементов.