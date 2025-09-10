Миллион за сломанную челюсть: Участник драки со Смоловым высказался об уголовном деле футболиста

Правоохранительные органы до настоящего момента не вызывали никого для дачи показаний по уголовному делу, возбуждённому в отношении футболиста Федора Смолова. Об этом в беседе с журналистами 360.ru сообщил предприниматель Андрей Попелуха, являющийся одним из участников инцидента со спортсменом.

Попелуха пояснил, что лично не пострадал от действий футболиста, в отличие от его друга и сотрудника Владимира Кузьминова, который был доставлен в медицинское учреждение с переломом челюсти.

«Я так понимаю, в рамках этих повреждений правоохранительные органы и возбудили дело», — заявил Попелуха.

По словам предпринимателя, вызов экстренных служб на место происшествия осуществили работники заведения, а медики, оказав помощь пострадавшему, направили в полицию официальное уведомление о полученных им травмах. Также собеседник издания упомянул, что, по имеющейся у него информации, Смолов через своего адвоката перевёл на номинальный счёт нотариуса 1 миллион рублей в качестве безотзывного депозита для адресата Кузьминова, чтобы компенсировать ущерб.

При этом Попелуха подчеркнул, что у него нет возможности официально подтвердить или опровергнуть сам факт возбуждения уголовного производства. Он добавил, что ситуация прояснится к концу недели, когда станет известно, будут ли участники конфликта приглашены на опрос в правоохранительные органы.