Фёдор Смолов впервые вышел на поле после возбуждения уголовного дела

Футболист Фёдор Смолов впервые проводит матч после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает SHOT. Сегодня спортсмен вышел на поле в стартовом составе медийного клуба «Броук Бойз» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России против «Леон Сатурна».