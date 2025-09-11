Фёдор Смолов впервые вышел на поле после возбуждения уголовного дела
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Футболист Фёдор Смолов впервые проводит матч после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает SHOT. Сегодня спортсмен вышел на поле в стартовом составе медийного клуба «Броук Бойз» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России против «Леон Сатурна».
Первоначально не возникало сомнений в том, что Смолов сможет принять участие в матче. Однако после того, как было начато разбирательство по факту его участия в драке в «Кофемании», его участие стало под вопросом. Тем не менее, согласно информации Telegram-анала, у Смолова имеется спонсорский контракт, обязывающий его сыграть в матче Кубка России. Более того, он уже получил средства по данному соглашению.
Ранее стало известно, что против Смолова возбудили уголовное дело из-за драки с посетителями «Кофемании» в центре Москвы. Футболиста отпустили под обязательство о явке. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК).