10 сентября, 09:41

Фёдору Смолову избрали меру пресечения по делу о драке в «Кофемании»

Фёдора Смолова отпустили под обязательство о явке по делу о драке в Кофемании

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Футболист Фёдор Смолов отпущен под обязательство о явке в рамках уголовного дела о драке в московском кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего.

Ранее стало известно, что в отношении футболиста Фёдора Смолова было возбуждено уголовное дело после драки в московском кафе «Кофемания». За это ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Напомним, Смолов избил двух мужчин в «Кофемании» на Никитской улице. Всё произошло ещё в мае, но видео появилось только в июле. Запись инцидента утекло в Сеть. По некоторым данным, сперва кадры пытались использовать, чтобы шантажировать спортсмена, но тот не поддался и сам обратился в полицию. Кстати, именно в этой «Кофемании» коллеги Смолова по профессии — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев — в 2018 году избили чиновника Минпромторга и водителя.

Милена Скрипальщикова
