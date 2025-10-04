«Связи в ФСБ» за $1 млн: Смолов заявил о вымогательстве со стороны бывшего тестя Кокорина

Бывший тесть футболиста Александра Кокорина Руслан Валитов подозревается в вымогательстве 1 миллиона долларов у нападающего Фёдора Смолова за обещание урегулировать уголовное дело о драке в кафе «Кофемания». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

«На встрече Фёдору прозрачно намекнули, что нужен 1 млн долларов, чтобы замять дело с органами. Якобы у Валитова имеются связи в ФСБ и ФСО, которые способны повлиять на ход следствия», — написал Карпов.

В ответ на эти требования Смолов заявил о намерении действовать исключительно в правовом поле, предложив увеличить размер компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

По совету своих юристов футболист предварительно организовал аудиозапись разговора, что позволило ему впоследствии обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве и покушении на мошенничество. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 мая футболист Фёдор Смолов оказался участником конфликта в московском ресторане «Кофемания». По имеющимся данным, причиной послужило обсуждение спортсмена другими посетителями. Смолов попытался урегулировать ситуацию, но словесная перепалка переросла в драку. В результате спортсмен нанёс удары, и пострадавшие обратились в полицию.