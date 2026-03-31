Игрок «Ак Барса» Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

Форвард казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артём Галимов стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Знаменательное событие произошло в Казани на «Татнефть-Арене» во время пятой встречи 1/8 финала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора».

Для того чтобы поразить ворота соперника, хоккеисту потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания. Предыдущее достижение принадлежало Константину Пушкарёву, выступавшему в 2017 году за астанинский «Барыс» — тогда гол был забит на 11-й секунде матча. Любопытно, что и в том эпизоде жертвой быстрой шайбы стал всё тот же «Трактор».

Счёт в серии между «Ак Барсом» и «Трактором» на данный момент составляет 3:1 в пользу казанской команды.

Ранее Life.ru писал, что минское «Динамо» на выезде обыграло московское «Динамо» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча на «ВТБ-Арене» в Москве завершилась со счётом 2:1 в овертайме. В составе победителей шайбы забросили Виталий Пинчук на 19-й минуте и Сэм Энас на 64-й. У московской команды единственный гол на счету Артёма Сергеева, отличившегося на 49-й минуте.