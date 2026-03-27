Овечкин оформил хет‑трик и помог «Вашингтону» обыграть «Юту» в матче НХЛ
«Вашингтон» на выезде разгромил «Юту Маммот» со счётом 7:4. Главным героем встречи стал нападающий Александр Овечкин, оформивший хет‑трик. Это позволило россиянину довести общее количество голов за карьеру в НХЛ с учётом плей‑офф до 1003. В истории лиги больше только у Уэйна Гретцки (1016).
Ещё один российский форвард «Кэпиталз» Иван Мирошниченко отметился дублем — это первые шайбы 22-летнего хоккеиста в лиге. Также у гостей забивали Энтони Бовилье и Расмус Сандин. У хозяев два гола на счету Дилана Гюнтера, по разу отличились Логан Кули и Маккензи Уигар.
Овечкин остаётся рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ — теперь на его счету 926 шайб. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» набрал 56 очков (29+27) в 73 матчах.
«Вашингтон» ведёт борьбу за плей-офф: после победы «Кэпиталз» набрали 81 очко в 73 матчах и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Юта» идёт пятой на Западе, имея в активе 80 очков после 73 игр.
А свою юбилейную — тысячную шайбу — Овечкин забросил в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо». Этот гол помог «Вашингтону» уйти от поражения в основное время. Однако в овертайме победу одержали гости со счётом 3:2. В Госдуме назвали событием вселенского масштаба 1000-ю шайбу Овечкина в НХЛ.
