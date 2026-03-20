«Буду думать»: Овечкин подогрел слухи о возвращении в РФ и разрыве с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» из России Александр Овечкин признался, что не может однозначно подтвердить продолжение карьеры в американском хоккее. В новом выпуске FONtour спортсмен рассказал, что все вопросы о будущем он согласует со своей семьёй. Такой ответ Овечкин дал на фоне слухов о своём возможном возвращении в Россию.

«Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, подпишем контракт?», я буду думать. Мне нужно всё взвесить. На следующий год мне будет 41. Нужно понимать моё физическое состояние, ментально, что будет лучше для детей, для жены. Об этом после сезона буду думать. Конечно, сядем вместе и будем разговаривать», — отметил хоккеист.

В НХЛ россиянин играет с 2005 года. За «Вашингтон» он выступает практически на протяжении всей карьеры в лиге. Слухи о возможном переезде в Россию возникли после слов матери Овечкина. Она рассказала, что за океаном у сына только работа, но после большого спорта он может вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в домашнем матче против «Оттава Сенаторз». Гол был забит на 29-й минуте, открыв счёт в матче и став 25-м для россиянина в текущем сезоне.