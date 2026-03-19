Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в домашнем матче против «Оттава Сенаторз». Гол был забит на 29-й минуте, открыв счёт в матче и став 25-м для россиянина в текущем сезоне.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин достиг отметки в 922 шайбы, укрепив своё лидерство среди снайперов лиги. По сумме голов в регулярных сезонах и плей-офф он остаётся на втором месте, уступая только Уэйну Гретцки с 1 016 шайбами.

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счётом 4:1 и поднялся на пятое место в Столичном дивизионе. В активе команды 76 очков после 69 матчей. «Оттава» с 77 очками после 67 игр занимает шестую строчку в Атлантическом дивизионе. Следующий матч «Вашингтон» проведёт 21 марта дома против «Нью-Джерси», а «Оттава» днём ранее примет «Нью-Йорк Айлендерс».

А ранее столичный ЦСКА одержал победу над московским «Спартаком» в игре регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся на арене «Мегаспорт» и завершился со счётом 3:2 после серии буллитов. В активе команды 84 очка и гарантированное четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые с 78 баллами располагаются на восьмой строчке.