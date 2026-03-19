18 марта, 23:46

ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ, разгромив «Спартак»

Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

Столичный ЦСКА одержал победу над московским «Спартаком» в игре регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся на арене «Мегаспорт» и завершился со счётом 3:2 после серии буллитов.

В основное время команды обменялись двумя голами. У ЦСКА отличились Максим Соркин и Сергей Калинин, у «Спартака» — Сергей Лукьянцев и Михаил Мальцев. Судьбу игры решил точный буллит Николая Коваленко.

В активе команды 84 очка и гарантированное четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые с 78 баллами располагаются на восьмой строчке. Свой последний матч в чемпионате «Спартак» проведёт 20 марта против «Нефтехимика».

«Спартак» и ЦСКА провели между собой шесть матчей в регулярном чемпионате. Армейцы одержали четыре победы. ЦСКА выиграл 800-ю встречу в КХЛ.

Игроки «Амура» и «Нефтехимика» схлестнулись в массовой драке вместо финального рукопожатия

Ранее казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки. Шайбы за «Ак Барс» забросили Александр Хмелевский на 5-й и 14-й минутах, Илья Карпухин на 27-й минуте и Артём Галимов на 45-й минуте. Единственным голом у «Спартака» отметился Никита Холодилин на 55-й минуте.

Виталий Приходько
