«Ак Барс» разгромил «Спартак» со счётом 4:1 в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки.

Шайбы за «Ак Барс» забросили Александр Хмелевский на 5-й и 14-й минутах, Илья Карпухин на 27-й минуте и Артём Галимов на 45-й минуте. Единственным голом у «Спартака» отметился провёл Никита Холодилин на 55-й минуте.

После 64 игр «Ак Барс» набрал 88 очков и расположился на третьей строчке Восточной конференции. «Спартак» с 74 очками в 64 матчах занимает восьмое место в Западной конференции. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома против «Сочи». «Спартак» 13 марта примет на своей площадке хабаровский «Амур».

Ранее ярославский «Локомотив» досрочно выиграл Западную конференцию КХЛ. 9 марта железнодорожники в овертайме обыграли «Северсталь» со счётом 4:3. В активе «Локомотива» 93 очка после 64 игр — этого хватило, чтобы стать недосягаемыми для соперников.