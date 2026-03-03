Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
3 марта, 14:04

Игроки «Амура» и «Нефтехимика» схлестнулись в массовой драке вместо финального рукопожатия

Обложка © ТАСС / Максим Константинов, Сергей Елагин

В Хабаровске матч между хоккейными командами «Амур» и «Нефтехимик» завершился массовой дракой в момент традиционного рукопожатия. Потасовка, попавшая в прямой эфир, произошла после финальной сирены.

Матч КХЛ в Хабаровске завершился потасовкой во время рукопожатия. Видео © КХЛ

Всё началось с перепалки между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым, которые вместо рукопожатия обменялись ударами. Спустя мгновения конфликт перерос в массовую потасовку с участием игроков обеих команд.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Амура». Для хабаровчан это третья победа подряд, которая укрепляет их позиции в борьбе за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Ранее в Уфе был задержан футболист ЦСКА Илья Агапов. Ночью спортсмен в состоянии алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и начал угрожать охраннице. Женщина вызвала Росгвардию. Объяснить мотивы своего поступка футболист не смог. Ночь он провёл в отделении полиции.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • КХЛ
  • ХК Амур
  • ХК Нефтехимик
  • Хоккей
  • Спорт
