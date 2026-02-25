Футболист ЦСКА Илья Агапов пьяным ворвался в музшколу в Уфе и угрожал охраннице

В Уфе задержан футболист ЦСКА Илья Агапов. По информации Telegram-канала SHOT, минувшей ночью спортсмен в состоянии алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы и начал угрожать охраннице.

В итоге женщина вызвала Росгвардию. Спортсмен не смог объяснить мотивы своего поступка. Ночь футболист провёл в отделении полиции.

Незадолго до инцидента команда «Уфа» вернулась со сборов в Турции. Агапов является игроком ЦСКА и выступает в уфимском клубе на правах аренды.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело из-за драки между футболистом Даниилом Колесником и сотрудником ТЦК. Спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы. Ему вменяется часть 1 статьи 350 Уголовного кодекса «Угроза убийством, нанесение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества в отношении должностного лица либо гражданина, выполняющего общественный долг».