Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 15:38

Турецкие футболисты сбили чайку мячом во время матча в Стамбуле

Обложка © X / gzt_spor

Обложка © X / gzt_spor

Любительский футбольный матч в Стамбуле прервал необычный инцидент— игроки случайно сбили мячом пролетавшую мимо чайку. Игру пришлось срочно приостановить, чтобы сделать пернатому болельщику массаж сердца.

Первая помощь чайке, в которую попал мяч на футбольном матче в Стамбуле. Видео © X / gzt_spor

Вскоре один из игроков унёс птицу к трибунам. Что с ней сейчас и помогла ли ей реанимация от спортсменов, неизвестно.

Туристка сломала палец из-за нападения чаек в Оренбуржье и подала в суд на курорт
Туристка сломала палец из-за нападения чаек в Оренбуржье и подала в суд на курорт

Ранее товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и челнинским КАМАЗом пришлось досрочно завершить из-за драки. Защитник КС Николай Рассказов ударил игрока противника Ацамаза Ревазова головой в лоб, в результате чего тот получил рассечение лица.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Турция
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar