Турецкие футболисты сбили чайку мячом во время матча в Стамбуле

Любительский футбольный матч в Стамбуле прервал необычный инцидент— игроки случайно сбили мячом пролетавшую мимо чайку. Игру пришлось срочно приостановить, чтобы сделать пернатому болельщику массаж сердца.

Первая помощь чайке, в которую попал мяч на футбольном матче в Стамбуле. Видео © X / gzt_spor

Вскоре один из игроков унёс птицу к трибунам. Что с ней сейчас и помогла ли ей реанимация от спортсменов, неизвестно.

Ранее товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и челнинским КАМАЗом пришлось досрочно завершить из-за драки. Защитник КС Николай Рассказов ударил игрока противника Ацамаза Ревазова головой в лоб, в результате чего тот получил рассечение лица.