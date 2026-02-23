Турецкие футболисты сбили чайку мячом во время матча в Стамбуле
Обложка © X / gzt_spor
Любительский футбольный матч в Стамбуле прервал необычный инцидент— игроки случайно сбили мячом пролетавшую мимо чайку. Игру пришлось срочно приостановить, чтобы сделать пернатому болельщику массаж сердца.
Первая помощь чайке, в которую попал мяч на футбольном матче в Стамбуле. Видео © X / gzt_spor
Вскоре один из игроков унёс птицу к трибунам. Что с ней сейчас и помогла ли ей реанимация от спортсменов, неизвестно.
Ранее товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и челнинским КАМАЗом пришлось досрочно завершить из-за драки. Защитник КС Николай Рассказов ударил игрока противника Ацамаза Ревазова головой в лоб, в результате чего тот получил рассечение лица.
