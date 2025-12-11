Туристка сломала палец из-за нападения чаек в Оренбуржье и подала в суд на курорт

В Оренбургской области женщина сломала палец, убегая от стаи атаковавших её чаек и теперь требует через суд взыскать ущерб с курорта «Солёные озёра», который якобы не обеспечил безопасность туристов в местах гнездования птиц. Об этом сообщил судебный участок №2 Оренбургского района на своём сайте.

«Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района Оренбургской области поступило исковое заявление местной жительницы к ООО «Солёные озёра» о взыскании потраченных за испорченный отдых денежных сумм», — сказано в тексте.

Туристка приехала отдохнуть в Соль-Илецк в июне 2025 года. Женщина арендовала беседку и лежак. По её словам, никаких незаконных и провоцирующих действий в адрес чаек она не совершала. Однако птицам почему-то не понравилось её присутствие, и они начали нападать на незнакомку. Туристка сначала отбивалась от пернатых агрессоров, а потом бросилась прочь, но сломала себе палец на левой ноге.

Сейчас пострадавшая требует взыскать с курорта стоимость входного билета (400 рублей), аренду беседки (5500 рублей), проезд на вагончике по территории курорта (200 рублей), прокат лежака (1600 рублей), затраты на лекарства после перелома (15 533 рубля 78 копеек), разницу между пособием по временной нетрудоспособности и средним заработком (58 462 рубля 64 копейки), моральный вред (50 000 рублей), штраф за отказ ответчика добровольно урегулировать спор. В самой организации пояснили, что частично территорию действительно облюбовали чайки, подвид которых занесён в Красную книгу, а это не даёт права силой сносить гнёзда.

