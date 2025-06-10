Сотрясение и плешь: Безумная чайка пробила клювом туристке голову на Сахалине
SHOT: На Сахалине чайка разбила голову туристке, у неё сотрясение
На Сахалине туристка пережила шокирующую атаку разъярённой чайки, которая нанесла ей травму. Безумная птица пробила девушке голову на знаменитом маяке Анива. Об этом сообщает SHOT.
Девушку клюнула чайка. Видео © Telegram / SHOT
Птица, словно одержимая, совершила серию стремительных нападений. Сначала она клюнула Евгению в ногу, а затем дважды пикировала прямо ей на голову. Последний удар оказался настолько сильным, что рассёк кожу, вызвал кровотечение и мгновенно образовал крупную гематому. Пострадавшей потребовалась помощь очевидцев, чтобы спуститься со скалы.
Травма головы. Фото © Telegram / SHOT
В больнице Евгении диагностировали сотрясение мозга, а часть волос пришлось сбрить для обработки обширной раны. Медики, осматривавшие туристку, назвали случившееся беспрецедентным, отметив, что не сталкивались с подобной агрессией чаек десятилетиями.
А вот с одним немецким бизнесменом недавно случилось кое-что пострашнее. Во время сафари в Намибии его разорвала и съела львица на глазах у его жены и друзей. Предприниматель очень любил природу и диких животных, особенно пустынных львов.
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