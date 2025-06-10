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10 июня, 05:27

Львица разорвала и съела известного бизнесмена во время сафари по Намибии

В Намибии львица убила и съела бизнесмена Кеббеля во время сафари

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Johan Swanepoel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Johan Swanepoel

В Намибии известный предприниматель Бернд Кеббель погиб от лап львицы. 59-летний бизнесмен очень любил дикую природу и питал интерес к пустынным львам. Вместе с женой и друзьями он отправился на сафари у реки Хоаниб, где его и поджидала смерть. Об этом пишет People.

Утром 30 мая хищница напала на Кеббеля, когда тот ненадолго отлучился от палатки. Попытки спутников отогнать животное оказались тщетны – пострадавшего разорвали на клочки. Позднее агрессивную львицу решили выследить и усыпить — уж очень она любила грызть людей.

Кеббель был видной фигурой в кругах исследователей пустынных львов и владел компанией, поставляющей внедорожники для экстремальных условий. Пустынные львы — уникальная популяция, адаптированная к непростому климату Намибии, их численность крайне мала.

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А ещё один любитель львов из Ирака поселил одного такого у себя дома. Это закончилось тем, что хищник растерзал и съел своего 50-летнего хозяина. Когда полиция пришла в его дом, животное уже наелось, поглотив половину человеческого тела.

Владимир Озеров
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