Львица разорвала и съела известного бизнесмена во время сафари по Намибии

В Намибии известный предприниматель Бернд Кеббель погиб от лап львицы. 59-летний бизнесмен очень любил дикую природу и питал интерес к пустынным львам. Вместе с женой и друзьями он отправился на сафари у реки Хоаниб, где его и поджидала смерть. Об этом пишет People.

Утром 30 мая хищница напала на Кеббеля, когда тот ненадолго отлучился от палатки. Попытки спутников отогнать животное оказались тщетны – пострадавшего разорвали на клочки. Позднее агрессивную львицу решили выследить и усыпить — уж очень она любила грызть людей.

Кеббель был видной фигурой в кругах исследователей пустынных львов и владел компанией, поставляющей внедорожники для экстремальных условий. Пустынные львы — уникальная популяция, адаптированная к непростому климату Намибии, их численность крайне мала.