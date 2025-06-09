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Регион
9 июня, 13:01

Беглого «‎русского» кенгуру по кличке Сидней поймали после дня странствий по ростовским полям

Сбежавший из ростовского зоопарка кенгуру Сидней пойман, животное не пострадало

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCAT Productions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCAT Productions

В Ростовской области поймали кенгуру по имени Сидней, который сбежал из зоопарка, намереваясь отправиться в большое путешествие по региону. Об этом сообщает SHOT.

Видео © VK / Это Ростов, детка!

Специалисты сумели поймать кенгуру, который вырвался на волю из ростовского зоопарка. Животное не пострадало. Сидней притаился в кустах, чтобы скрыться от жаркого солнца и любопытных людей, которые ночью его искали «с фонарями и факелами».

Свободолюбивому Сиднею всего 1,5 года — он ещё очень молод по кенгурячьим меркам. Животное прописано в «первом в РФ глэмпинг-отеле с кенгуру» при зоосаде. Ради выхода на волю он перемахнул естественный барьер из камней и веток. Во время своего путешествия он успел встретиться с рыбаками.

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Ранее в Ростовской области рыбаки обнаружили в поле кенгуру. Его искали сразу 100 человек, а поиски осложнялись тем, что животное прекрасно чувствовало себя в таких природных условиях. Не Австралия, конечно, но тоже есть где распрыгаться.

Владимир Озеров
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