Беглого «‎русского» кенгуру по кличке Сидней поймали после дня странствий по ростовским полям

В Ростовской области поймали кенгуру по имени Сидней, который сбежал из зоопарка, намереваясь отправиться в большое путешествие по региону. Об этом сообщает SHOT.

Специалисты сумели поймать кенгуру, который вырвался на волю из ростовского зоопарка. Животное не пострадало. Сидней притаился в кустах, чтобы скрыться от жаркого солнца и любопытных людей, которые ночью его искали «с фонарями и факелами».

Свободолюбивому Сиднею всего 1,5 года — он ещё очень молод по кенгурячьим меркам. Животное прописано в «первом в РФ глэмпинг-отеле с кенгуру» при зоосаде. Ради выхода на волю он перемахнул естественный барьер из камней и веток. Во время своего путешествия он успел встретиться с рыбаками.