Боец UFC Арман Царукян устроил массовую драку после поединка на RAF 06

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян стал участником громкого скандала. После окончания поединка по вольной борьбе против американца Джорджио Пулласа на турнире RAF 06 российский боец спровоцировал массовую потасовку. Об этом сообщает Sport24.

Схватка завершилась победой Царукяна со счётом 5:3, однако сразу после финального свистка спортсмен повалил соперника на канвас и нанёс ему несколько ударов. Ситуация мгновенно переросла в хаос: на ковёр выбежали секунданты и тренеры, началась драка с участием более десяти человек.

Причиной конфликта послужили провокационные действия со стороны Пулласа — он начал поединок с пощёчины Царукяну, а по ходу боя постоянно провоцировал его разговорами. Англоязычные СМИ также отмечают, что матч был напряжённым с самого начала: рефери неоднократно останавливал схватку из-за обоюдных тычков и грубости.

Официальных комментариев от организаторов турнира и представителей UFC пока не поступало. Неизвестно, грозят ли участникам драки какие-либо санкции. Ранее Царукян уже попадал в скандальные ситуации: в апреле 2024 года он ударил фаната во время выхода на бой на UFC 300, а в ноябре 2025-го боднул Дэна Хукера головой на церемонии взвешивания

