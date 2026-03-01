Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

28 февраля, 22:37

Чемпион UFC Чимаев напал на ветерана ВВС США в аэропорту Дублина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khamzat_chimaev

Известный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев оказался в центре скандала. Спортсмена обвиняют в нападении на гражданина США в аэропорту Дублина. Об этом стало известно из публикации военного в социальной сети Instagram*.

Инцидент произошёл в начале февраля. О случившемся рассказал сам пострадавший — бывший военный лётчик. По его словам, он подошёл к Чимаеву, чтобы выразить восхищение как фанат, но реакция последовала неожиданная.

Американец утверждает, что боец UFC якобы ударил его ногой в живот, после чего к нападавшему присоединились ещё около восьми человек из окружения. Потерпевший настаивает: момент зафиксировали камеры наблюдения.

«Истории и слухи о безумном поведении этого парня оказались правдой. Этот парень буквально пытался убить меня», — заявил экс-пилот.

Ранее Хамзат Чимаев и Иан Гарри чуть не устроили драку за кулисами UFC в Дохе. Инцидент попал на видео и вызвал обсуждения в социальных сетях. Гарри начал провоцировать Чимаева, когда они стояли рядом в одном из помещений арены, после чего последний толкнул ирландца.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Виталий Приходько
