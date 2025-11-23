Российский боец Чимаев и ирландец Гарри чуть не подрались за кулисами UFC

Российский боец Хамзат Чимаев, чемпион UFC в среднем весе, выступающий за ОАЭ, едва не подрался с ирландцем Ианом Гарри за кулисами турнира в Дохе (Катар). Инцидент, попавший на видео и опубликованный в соцсетях, произошёл в субботу.

Чимаев и ирландец Гарри едва не устроили бой за кулисами UFC. Видео © Х / EagleMMA_

Гарри начал провоцировать Чимаева, когда они стояли рядом в одном из помещений арены, после чего последний толкнул ирландца.

«Он пришёл туда, чтобы создать шумиху. Этот парень пытается быть Конором [Макгрегором], но ему никогда не стать Конором. Он плохой боец, он дрался плохо», — сказал Чимаева nine.com.au.

На этом же турнире Иан Гарри одержал победу над американцем Белалом Мухаммадом единогласным решением судей. Хамзат Чимаев же присутствовал на соревнованиях, секундируя своего друга, российского бойца Армана Царукяна, который в главном поединке одолел новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде.

Как сообщалось ранее, российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддалена, став двукратным чемпионом UFC. Поединок, продлившийся все пять раундов, завершился единогласным решением судей в пользу российского спортсмена. После своего триумфа Махачев выступил с важным заявлением, касающимся позиций России в мировом спорте.