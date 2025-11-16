Россия и США
16 ноября, 10:06

Махачев сделал громкое заявление о России после победы в UFC

Обложка © ТАСС / АР / Yuki Iwamura

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддалена и стал двукратным чемпионом UFC. Поединок, продолжавшийся все пять раундов, завершился единогласным решением судей в пользу российского спортсмена. После этого Махачев сделал важное заявление о позициях России в мировом спорте.

Эта победа имеет историческое значение: Махачев стал первым российским бойцом и одиннадцатым в истории UFC, сумевшим завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. В своём заявлении после боя он подчеркнул лидерство России в смешанных единоборствах.

«Теперь у России также появилось два чемпиона. Наша страна обладает наибольшей силой, а её бойцы демонстрируют высочайший уровень мастерства», — заявил спортсмен.

В течение всего боя Махачев доминировал над соперником, контролируя ход схватки и успешно удерживая австралийского бойца в партерной позиции. Эта победа стала для россиянина 16-й подряд в UFC, что позволило ему повторить рекорд легенды организации Андерсона Силвы по продолжительности победной серии в промоушене.

Также Махачев дал понять, что готов к новым историческим свершениям, обратившись к президенту США Дональду Трампу с призывом «открыть Белый дом». Этот вызов связан с турниром, запланированным в Штатах 14 июня 2026 года – дату, которая совпадает с 80-летием американского лидера.

Махачев победил Маддалену и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе

К слову, перед началом турнира по ММА произошел инцидент: боец Диллон Дэнис вступил в конфликт с командой Ислама Махачева. Стычка, произошедшая недалеко от октагона в Нью-Йорке, закончилась тем, что Дэнис получил удар в лицо и лишился кроссовка. После этого его под охраной вывели из зала.

