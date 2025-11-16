Махачев победил Маддалену и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал убедительную победу над австралийским чемпионом Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322, проходившем в легендарном зале Madison Square Garden. Единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) Махачев завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, подтвердив свой статус одной из самых доминирующих фигур в современном ММА.

Бой, который многие эксперты называли «историческим вызовом», стал первым для Делла Маддалены в роли защитника пояса — австралиец завоевал его всего полгода назад, победив Белала Мухаммада. Однако 33-летний Махачев, спустившийся из лёгкого веса, где он успешно защищал титул четыре раза, не оставил сопернику шансов. С самого начала поединка россиянин навязал свой стиль: агрессивное давление в стойке, мощные тейкдауны и контроль на земле.

К пятому раунду Делла Маддалена выглядел измотанным. Несмотря на отчаянные попытки австралийца сохранить бой на ногах, судьи единогласно отдали победу Махачеву.

Эта триумфальная победа стала для Ислама 16-й подряд в UFC, что позволило ему сравняться с легендарным Андерсоном Силвой по этому показателю — рекорду, державшемуся 13 лет. Теперь Махачев вошёл в элитный клуб двукратных чемпионов UFC (28-1 в профессионалах), куда входят такие имена, как Джон Джонс, Аманда Нуньес и Конор Макгрегор.

Для 28-летнего Делла Маддалены (18-3) поражение стало болезненным ударом — он уступил впервые за два года и потерял титул, который считался его сильнейшим активом.

До начала состязаний боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Ислама Махачева прямо около октагона в Нью-Йорке. В результате происшествия он получил по лицу и потерял кроссовок. Его вывели под конвоем из зала.