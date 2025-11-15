В Израиле футболист получил 99-летнюю дисквалификацию из-за жестокого поступка
Дисциплинарный суд Израильской футбольной ассоциации вынес беспрецедентное решение о пожизненной дисквалификации молодого футболиста, отстранив его от соревнований на 99 лет. Об этом информирует издание One.
17-летний игрок молодёжной команды «Йермиягу Холон» совершил нападение на соперника в районе раздевалок, нанеся ему множественные удары. Как отметили в судебном решении, ранее спортсмен уже привлекался за аналогичный инцидент с избиением, но тогда отделался лишь шестью матчами дисквалификации.
В судебном решении подчеркнули, что футболист полностью исчерпал лимит доверия, и суд не видит никаких оснований предоставлять ему ещё один шанс. Постановление гласит, что спортсмену теперь нет места на футбольном поле.
Клуб был оштрафован на 2,5 тысячи шекелей и условно лишён трёх турнирных очков с годичным испытательным сроком. Представители «Йермиягу Холон» выразили поддержку решению о дисквалификации, но указали, что действия игрока стали ответом на систематические провокации со стороны футболиста из команды «Иерусалим».
