В Албании бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений в отношении её пола

Профессиональную волейболистку из Бразилии Найару Феррейру дисквалифицировали в Албании на несколько недель из-за возникших сомнений в её гендерной принадлежности. Об этом сообщает информационный портал BalkanInsight.

Албанская федерация волейбола приняла решение об отстранении спортсменки и потребовала прохождения специального гендерного теста. Уполномоченный по защите от дискриминации Роберт Гайда охарактеризовал этот инцидент как предвзятый и дискриминационный.

Тренер команды «Динамо» Орландо Коджа сообщил, что 32-летняя Феррейра, выступающая на профессиональном уровне с 2007 года, глубоко потрясена ситуацией и планирует покинуть Албанию после получения результатов тестирования.

Ранее сообщалось, что Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты выступления сборной Вьетнама на чемпионате мира по волейболу среди девушек до 21 года в Индонезии из-за нарушения правил гендерного тестирования. В федерации пояснили, что одна из волейболисток не соответствовала требованиям дисциплинарного регламента, что привело к аннулированию результатов матчей с её участием и дисквалификации спортсменки.