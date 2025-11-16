Боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Ислама Махачева в Нью-Йорке

Боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Ислама Махачева прямо около октагона в Нью-Йорке. В результате происшествия он получил по лицу и потерял кроссовок. Его вывели под конвоем из зала.

Боец ММА Диллон Дэнис устроил драку с командой Ислама Махачева. Видео © X / booterlehman / NeslyJunior24 / ChampRDS

Американец Диллон Дэнис и Ислам Махачев враждуют ещё со времён UFC 229, когда произошла драка на ринге, и Хабиби Нурмагомедов победил Конора Макгрегора. Также Дэнис периодически остро высказывается в адрес российского бойца.

Махачев сегодня сойдётся с Джеком Делла Маддалена за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

