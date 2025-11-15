Россия и США
15 ноября, 17:05

Сборная России проиграла чилийцам и прервала беспроигрышную серию из 22 матчей

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Сборная России потерпела поражение от Чили в товарищеской игре, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт». Итоговый счёт – 0:2.

Счёт в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте. Второй гол в ворота российской сборной забил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте. Оба гола были забиты после ошибок в обороне, допущенных Игорем Дивеевым и Мингияном Бевеевым. На 25-й минуте Иван Обляков (ЦСКА) был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его заменил Алексей Батраков из «Локомотива».

В рейтинге ФИФА Россия занимает 30-е место, а Чили — 56-е.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Санкт-Петербурге, собравшем 45 тысяч зрителей, сборная России провела товарищеский матч против Перу, завершившийся боевой ничьёй 1:1.

