Сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу
Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Сборная России сыграла вничью с командой Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. На игре присутствовало 45 тысяч болельщиков.
Хозяева поля открыли счёт на 18-й минуте, когда Алексей Миранчук подкараулил ошибку вратаря соперника и отдал пас под удар Александра Головина. Забить ответный перуанцам удалось на 82-й минуте, когда Валера дальним ударом отправил мяч в ворота Матвея Сафонова.
Это 22-й матч национальной команды подряд без поражений. Следующую игру сборная России проведёт 15 ноября в Сочи. Соперником станет сборная Чили.
Напомним, в предыдущем матче сборная России впервые в истории обыграла соперника из Южной Америки, разгромив команду Боливии со счётом 3:0. Перед этим россияне победили команду Ирана в Волгограде.