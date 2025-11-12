Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 19:08

Сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России сыграла вничью с командой Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. На игре присутствовало 45 тысяч болельщиков.

Хозяева поля открыли счёт на 18-й минуте, когда Алексей Миранчук подкараулил ошибку вратаря соперника и отдал пас под удар Александра Головина. Забить ответный перуанцам удалось на 82-й минуте, когда Валера дальним ударом отправил мяч в ворота Матвея Сафонова.

В РФС раскрыли, почему сборная России по футболу так редко играет в регионах
В РФС раскрыли, почему сборная России по футболу так редко играет в регионах

Это 22-й матч национальной команды подряд без поражений. Следующую игру сборная России проведёт 15 ноября в Сочи. Соперником станет сборная Чили.

Напомним, в предыдущем матче сборная России впервые в истории обыграла соперника из Южной Америки, разгромив команду Боливии со счётом 3:0. Перед этим россияне победили команду Ирана в Волгограде.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • перу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar