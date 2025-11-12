Сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу

Сборная России сыграла вничью с командой Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. На игре присутствовало 45 тысяч болельщиков.

Хозяева поля открыли счёт на 18-й минуте, когда Алексей Миранчук подкараулил ошибку вратаря соперника и отдал пас под удар Александра Головина. Забить ответный перуанцам удалось на 82-й минуте, когда Валера дальним ударом отправил мяч в ворота Матвея Сафонова.