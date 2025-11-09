В РФС назвали неадекватными финансовые аппетиты Аргентины за матч с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, почему товарищеский матч сборной России с национальной командой Аргентины так и не состоялся. По его словам, встреча планировалась на сентябрь, однако аргентинская сторона в итоге предпочла провести игру с Анголой. Решение о выборе соперника, как подчеркнул Митрофанов, было принято в пользу экономической выгоды.

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Ранее сборная России по футболу продемонстрировала улучшение своих позиций в обновлённом мировом рейтинге ФИФА. Команда поднялась с 33-го на 30-е место, набрав 1530,95 балла. Такой подъём стал возможен благодаря успешным результатам в товарищеских матчах, сыгранных в октябре.