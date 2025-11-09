Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 12:09

В РФС назвали неадекватными финансовые аппетиты Аргентины за матч с Россией

Обложка © ТАСС / АР / Nicolas Aguilera

Обложка © ТАСС / АР / Nicolas Aguilera

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, почему товарищеский матч сборной России с национальной командой Аргентины так и не состоялся. По его словам, встреча планировалась на сентябрь, однако аргентинская сторона в итоге предпочла провести игру с Анголой. Решение о выборе соперника, как подчеркнул Митрофанов, было принято в пользу экономической выгоды.

«Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными»,цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Бывший наставник Месси будет тренировать Миранчука
Бывший наставник Месси будет тренировать Миранчука

Ранее сборная России по футболу продемонстрировала улучшение своих позиций в обновлённом мировом рейтинге ФИФА. Команда поднялась с 33-го на 30-е место, набрав 1530,95 балла. Такой подъём стал возможен благодаря успешным результатам в товарищеских матчах, сыгранных в октябре.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar