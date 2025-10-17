Сборная России поднялась на 30-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу улучшила свои позиции в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), поднявшись с 33-го на 30-е место. Обновлённый список опубликован на официальном сайте организации. В активе российской команды — 1530,95 балла.

Во время октябрьского международного окна подопечные сыграли два товарищеских матча, оба завершив победами. 10 октября россияне обыграли сборную Ирана со счётом 2:1, а спустя четыре дня уверенно переиграли Боливию — 3:0. Эти результаты позволили национальной команде набрать дополнительные очки и подняться на три позиции вверх.

Лидером мирового рейтинга остаётся сборная Испании (1880,76 очка). Второе место заняла Аргентина, поднявшись с третьей строчки (1872,43), а Франция, напротив, опустилась на третью (1862,71). В десятке также закрепились Англия, Португалия, Нидерланды, Бразилия, Бельгия, Италия и Германия.

Несмотря на отсутствие участия в международных турнирах, российская сборная продолжает укреплять позиции за счёт товарищеских игр. Напомним, что с февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских команд в официальных соревнованиях на неопределённый срок. Однако глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что в последнее время очень заметна трансформация в отношении и занимаемой позиции стран, в том числе европейских, по вопросу возвращения РФ на международную футбольную арену.