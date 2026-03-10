Действующий чемпион КХЛ «Локомотив» досрочно выиграл Западную конференцию

Ярославский «Локомотив» досрочно стал победителем Западной конференции КХЛ. В домашнем матче 9 марта железнодорожники обыграли «Северсталь» в овертайме со счётом 4:3 и набрали 93 очка в 64 играх, став недосягаемыми для конкурентов.

Команда Боба Хартли опережает идущее вторым минское «Динамо» на 11 баллов, что гарантирует ей первое место до конца регулярки. Напомним, «Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина.

Плей-офф стартует 23 марта, ярославцы начнут борьбу за трофей домашними матчами.

Ранее Life.ru рассказывал об историческом случае в истории ВХЛ. Никита Дианов из «Динамо-Алтай» на последней минуте забил «Омским крыльям» и вошёл в историю лиги как первый вратарь, поразивший чужие ворота.