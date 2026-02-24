Судьи ВХЛ «сообразили на троих» в раздевалке и потеряли работу из-за аморального поведения

Федерация хоккея России бессрочно отстранила трёх судей Всероссийской хоккейной лиги за аморальное поведение. Об этом сообщается на сайте ВХЛ.

Инцидент произошёл после матча «Норильск» — «Омские Крылья», который состоялся 21 февраля. Линейный арбитр Мирослав Скугарев снял видео в раздевалке, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

«Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества», — говорится в заявлении.

Все трое отстранены от работы на всех соревнованиях под эгидой ФХР.

Скугарев по итогам сезона-2024/25 признавался лучшим линейным судьёй ВХЛ. В текущем сезоне он также отработал 21 матч в КХЛ. Он сын двукратного чемпиона России Александра Скугарева.

