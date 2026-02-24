Владимир Путин
24 февраля, 06:10

Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Женская сборная США по хоккею отказалась от приглашения главы государства Дональда Трампа присутствовать на его обращении к Конгрессу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя американской Федерации хоккея.

Трамп позвал на мероприятие мужскую и женскую команды после их триумфа на Олимпиаде — обе сборные в драматичных финалах обыграли Канаду с одинаковым счётом 2:1 в овертайме.

«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской сборной США по хоккею, завоевавшей золотую медаль, и высоко ценим признание их выдающегося достижения. В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие», — заявили в Федерации.

По словам представителей организации, для хоккеисток было большой честью получить такое приглашение.

Женская сборная США завоевала олимпийское золото в третий раз в истории — ранее они побеждали в 1998 и 2018 годах. Американский президент Дональд Трамп поздравил команду.

Владимир Озеров
